«Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию Колтушского шоссе

Государственное казенное учреждение «Ленавтодор» заключило соглашение на реконструкцию Колтушского шоссе, которая продлится четыре года.

Проведение ремонтных работ на магистрали обойдется в 2,2 миллиарда рублей, а завершить реконструкцию подрядчик обязан не позже осени 2024 года. Колтушское шоссе нуждается в расширение, так как это позволит решить вопрос «бутылочного горлышка» на границе Северной столицы и Ленинградской области. Кроме того, реконструкция позволит разгрузить трафик и уменьшить масштаб заторов в Янино.

Как ремонт изменит движение транспорта до завершения работ, пока неизвестно. Возможно, возникнут дополнительные сложности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург и Ленобласть объединятся для организации проведения дорожных работ. Сотрудничество планируется в ремонте 35 магистралей.