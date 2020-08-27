В Гатчине презентовали зимовочный комплекс антарктической станции «Восток»

Антарктическая станция «Восток» появилась на самом холодном континенте мира в 1958 году. Сейчас она является единственной российской научной станцией в Антарктиде.
Год назад, 28 августа, правительство России приняло решение создать зимовочный комплекс, который мог бы облегчить жизнь полярников. И вот в четверг, 27 августа 2020 года, в Гатчине на площадке Опытного завода строительных конструкций провели контрольную сборку модульного зимовочного комплекса. Его высота составила 17 метров, а общий вес конструкции около 3 тысяч тонн.
Первую часть модулей доставят на «Восток» в 2021 году. Так называемый «зимовник» состоит из 5 модулей, общая площадь которых 2,5 тысячи кв. м. Конструкция многоэтажная, в ней отведены места и для жилых зон, и для отдыха, и для лаборатории, гаража и электростанции. Телеканал «ЛенТВ24» побывал на презентации «зимовника» и запечатлел корпуса, которые вскоре будут отправлены полярникам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые нашли самую «горячую» точку Восточной Антарктиды.