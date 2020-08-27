В Гатчине презентовали зимовочный комплекс антарктической станции «Восток»

В жилой зоне помимо спальных мест и столовой оборудовали также место отдыха, где разместился стол для бильярда. На кухне есть плита, жарочный шкаф, разделочные столы и другое профессиональное оборудование. Фото: ЛенТВ24

В жилой зоне помимо спальных мест и столовой оборудовали также место отдыха, где разместился стол для бильярда. На кухне есть плита, жарочный шкаф, разделочные столы и другое профессиональное оборудование. Фото: ЛенТВ24

Антарктическая станция «Восток» появилась на самом холодном континенте мира в 1958 году. Сейчас она является единственной российской научной станцией в Антарктиде.

Год назад, 28 августа, правительство России приняло решение создать зимовочный комплекс, который мог бы облегчить жизнь полярников. И вот в четверг, 27 августа 2020 года, в Гатчине на площадке Опытного завода строительных конструкций провели контрольную сборку модульного зимовочного комплекса. Его высота составила 17 метров, а общий вес конструкции около 3 тысяч тонн.