На Горском шоссе жесткое ДТП: пострадал водитель без прав

У мужчины нет прав. Вполне возможно, что он не справился с управлением автомобиля – это и привело к инциденту.

В Выборгском районе на Горском шоссе вечером 27 августа произошла жесткая авария. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу. Водитель на «БМВ» ехал по дороге, когда по непонятной причине съехал в кювет и опрокинулся. На место прибыли медики, которые оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Его госпитализировали в одну из больниц.

Отмечается, что недавно мужчину лишили водительских прав из-за вождения в пьяном виде, но он все равно сел за руль и очень зря. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Салова «Тойота» вылетела на остановку и сбила пенсионерку. Пострадавшая получила многочисленные травмы, его госпитализировали в тяжелом