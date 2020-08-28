Военные США рассказали о всплывшей недалеко от Аляски российской подводной лодке

Военные США рассказали о всплывшей недалеко от Аляски российской подводной лодке
По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подлодок. Фото: pixabay.com

Северное командование Вооруженных сил США выступило с заявлением, в ходе которого сообщило, что вблизи Аляски всплыл российский военный корабль.

Военные заявили, что следят за ситуацией и в случае необходимости готовы отправиться на помощь к морякам, если получат соответствующий сигнал. А пока что, о бедствии никто не сообщал. Отмечается, что корабль был обнаружен на территории международных вод на значительном расстоянии от американской границы.

Новость уже прокомментировали в Тихоокеанском флоте. Выяснилось, что корабль о котором идет речь — это атомный подводный крейсер «Омск». Никаких проблем и чрезвычайных ситуаций на борту нет. Подлодка согласно планам участвует в учениях. Об этом сообщают РИА-новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву».

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