Во время прививочной кампании от гриппа планируют защитить более 3 миллионов петербуржцев

В Северной столице вакцинацию от гриппа пройдет не менее 60% населения.

Ожидается, что во время традиционной осенней вакцинации прививки сделают 3,2 миллиона человек. Среди них 488 тысяч детей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в 2020 году сделать прививку особенно важно. Все дело в том, что уже в ближайшее время ожидается традиционный рост заболеваемости респираторными инфекциями, к ноябрю увеличится и заболеваемость гриппом. Все это может осложнить и без того непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Чтобы предотвратить тяжелые последствия важно вовремя подстраховаться. Именно в этот момент на помощь приходит вакцинация. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Грипп может повлиять на течение любых болезней и осложнить их, это касается и коронавируса. Поэтому жителям города важно проявить сознательность и подумать об окружающих. В первую очередь сделать прививки должны врачи, учителя и воспитатели. Но болезнь может коснуться каждого, поэтому лучше обезопасить себя заранее.

Отметим, что лучше всего ставить вакцину в период с сентября по октябрь, так как организму необходимо время для выработки иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.