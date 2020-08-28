Участниками форума «Армия-2020» стали предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

Организаторы надеются, что форум «Армия-2020», несмотря на период общемировой пандемии, пройдет успешно и в очередной раз станет полезной деловой площадкой для российских и зарубежных партнеров. Фото: Google View

Организаторы надеются, что форум «Армия-2020», несмотря на период общемировой пандемии, пройдет успешно и в очередной раз станет полезной деловой площадкой для российских и зарубежных партнеров. Фото: Google View

Форум «Армия-2020» организован Министерством обороны РФ и проходит с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Свои достижения и разработки в сфере техники гражданского и военного назначения демонстрируют предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в том числе АО «Обуховский завод», АО «РИРВ», АО «КБСМ», АО «БАЗ» и Научно-исследовательский институт прикладного материаловедения (НИИПМ), входящие в Северо-Западный региональный центр.

Так, Обуховский завод показывает гостям форума 3D-принтер «Гелиос», АО «КБСМ» представит на выставке высокотемпературную аддитивную установку «Ларец» — один из первых образцов диверсификации деятельности предприятия -, и концепцию железнодорожного гидравлического крана СМ-2000, способный поднимать грузы до 200 тонн, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости». Среди других достижений на объединенном стенде Концерна микроэлектроника, судовая и геодезическая аппаратура, а также аппаратура синхронизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на форуме «Армия-2020» в Кронштадте продемонстрируют новейшие образцы военной техники.