На форуме «Армия-2020» в Кронштадте покажут новые образцы военной техники

В дни форума будет открыт для посетителей единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса». Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В дни форума будет открыт для посетителей единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса». Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2020», проходящего в Кронштадте с 27 по 29 августа, посетителям будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.

По словам командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова, гостям покажут практические действия более чем тридцати новейших моделей военных кораблей, катеров, боевой и специальной техники. Как пишут «Санкт-Петербургские ведомости», военнослужащие Западного военного округа продемонстрируют береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Кроме того, в ходе форума будет разыгран эпизод оказания помощи судну, потерпевшему бедствие. Пожарные ликвидируют огонь на борту, а также проведут поисковую операцию, чтобы спасти членов экипажа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Боевого Братства увековечили память десантников шестой роты, погибших в Аргунском ущелье.