На форуме «Армия-2020» в Кронштадте покажут новые образцы военной техники

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2020», проходящего в Кронштадте с 27 по 29 августа, посетителям будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.
По словам командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова, гостям покажут практические действия более чем тридцати новейших моделей военных кораблей, катеров, боевой и специальной техники. Как пишут «Санкт-Петербургские ведомости», военнослужащие Западного военного округа продемонстрируют береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Кроме того, в ходе форума будет разыгран эпизод оказания помощи судну, потерпевшему бедствие. Пожарные ликвидируют огонь на борту, а также проведут поисковую операцию, чтобы спасти членов экипажа.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Боевого Братства увековечили память десантников шестой роты, погибших в Аргунском ущелье.