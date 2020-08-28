«Шарите»: угрозы для жизни Навального нет, состояние стабильное

&#171;Шарите&#187;: угрозы для жизни Навального нет, состояние стабильное
Алексей Навальный с супругой Юлией. Фото: instagram/@navalny

Берлинская клиника «Шарите», куда транспортировали находящегося в коме оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила актуальную информацию о его состоянии.

В пятницу, 28 августа, представители медицинского учреждения заявили, что угрозы для жизни Алексея нет, однако последствия отравления не исключены. Насколько тяжелыми они могут быть и какие органы под угрозой, специалисты не уточнили. Тем не менее, инцидент серьезный — политик все еще в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К счастью, симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы, выявленных в крови Навального немецкими врачами, проходят. Напомним, что политику стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Пилотам пришлось экстренно сесть в Омске, где 44 часа местные врачи спасали жизнь Навального.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская прокуратура не нашла в деле Навального признаков умышленно отравления.

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