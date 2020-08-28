В Ленобласти предлагают посмотреть на утраченные объекты парка Монрепо

Их можно увидеть на фотовыставке под открытым небом.

В Выборге проходит выставка, на которой предлагают посмотреть на снимки парка Монрепо начала XX века. На них запечатлены утраченные объекты, а также члены семьи Николая. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Фотовыставка открылась сегодня, 28 августа, при поддержке музея Лаппеенранты. Снимки расположили на площадках парка в увеличенном виде. Их автором стал последний садовник Российской империи Аату Сирола. Отмечается, что фотографии очень ценные, так как благодаря им удастся восстановить разрушенные объекты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Монрепо в Выборге высадили почти 300 яблонь и груш. Высадка осуществляется при соблюдении особой технологии: для каждого дерева подготавливают место до полутора метров в диаметре и 60-80 см в глубину.