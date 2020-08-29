В Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки

Спасатели боролись с огнем больше двух часов. Фото: pixabay

Спасатели боролись с огнем больше двух часов. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти загорелись хозпостройки. Спасатели боролись с огнем около 2,5 часов.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 29 августа. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:31. К полыхающим постройкам незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, хозпостройки горели на площади 153 квадратных метра. К 3:06 пламя было полностью потушено.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе спасатели тушили дачу, баню и сараи.