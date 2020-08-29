В Госдуме призвали запретить караоке до конца года

Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к Минздраву с просьбой приостановить оказание услуги караоке до 2021 года.

В субботу, 29 августа, стало известно, что Сухарев отправил письмо главе Министерства Здравоохранения Михаилу Мурашко. В послании парламентарий выражает обеспокоенность тем, что развлекательные общественные заведения предоставляют своим посетителям услуги караоке, хотя это может представлять опасность в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.

Сухарев сослался на мнение экспертов, как российских, так и зарубежных, которые подтверждали ранее риски, которые несет в себе подобное музыкальное времяпрепровождение. Заведения, имеющие караоке, могут представлять повышенную угрозу распространения коронавируса. Депутат отметит и то, что в России ситуация с эпидемией до сих пор остается тревожной — ежедневно фиксируется более 4 тысяч случаев инфицирования.

В случае одобрения инициативы, петь в ресторанах и кафе не получится до конца 2020 года. Однако, предоставлять услуги по организации питания, заведения смогут продолжить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирус в Петербурге прошли около 22 тысяч человек.