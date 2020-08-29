На Королева легковушка снесла дорожный знак

Автомобиль сильно пострадал в результате аварии. Непонятно, есть ли пострадавшие.

На перекрестке проспекта Королева и улицы Долгоозерной сегодня вечером, 29 августа, случилась авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль влетел в дорожный знак, после чего преграда упала. На фотографиях видно, что машина получила повреждения. Непонятно, есть ли пострадавшие, говорится лишь, что «слегка затруднен проезд».

На место выехали сотрудники спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе «Приора» врезалась в иномарку. Сила удара оказалась настолько мощной, что пострадавшая иномарка вылетела на встречку и протаранила ограждение.