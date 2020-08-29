Экс-журналиста «Фонтанки» задержали по непонятной причине

Он снимал видео про дом, в котором предположительно живет семья одного чиновника.

Бывший журналист «Фонтанки» Михаил Грачев был задержан в Иркутске во время съемок дома, в котором якобы проживает семья местного врио губернатора Игоря Кобзева. Об этом мужчина рассказал в своем Facebook. Он уточнил, что ролик собирался выложить на свой YouTube-канал. Это должно было быть расследование о дорогой недвижимости политика — она обошлась ему примерно в 95 миллионов рублей.

В процессе съемки Грачева задержали сотрудники правоохранительных органов. Он отмечает, что его отпустили из отдела, скоро будет предъявлено обвинение. Не уточняется, в чем именно виноват журналист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК решил не возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля. Известно, что данное решение было подкреплено результатами экспертизы, которые подтвердили, что перелом произошел в результате падения Френкеля с высоты собственного роста.