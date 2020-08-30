За сутки по новой трассе «Таврида» проехали 30 тысяч водителей

За сутки по новой трассе &#171;Таврида&#187; проехали 30 тысяч водителей
Дорога помогает экономить время в пути. Фото: Википедия

Благодаря дороге водителям удается здорово экономить время.

Новой трассой «Таврида» за сутки воспользовались 30 тысяч автомобилистом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства транспорта РФ. Дорога дает возможность водителям попасть из Керчи в Севастополь, при этом экономя время.

«Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя»,

– говорится в тексте.

Напоминаем, что трасса «Таврида» была открыта 27 августа 2020 года. Протяжённость автодороги составляет 250,75 километров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что платная трасса М-11 собирает пробки из фур.

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