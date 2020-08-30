В Петербурге за сутки выявили 186 новых случаев заражения COVID-19, 5 человек умерло

В Петербурге за сутки выявили 186 новых случаев заражения COVID-19, 5 человек умерло
Жители Петербурга надеются избежать повторного введения ограничений. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

По состоянию на 30 августа в Северной столице число новых пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось на 186 человек.

Об этом свидетельствует оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге достигло 36 479 человек с начала ведения статистики. Кроме того, за день скончалось пятеро пациентов с коронавирусом, общее число смертей увеличилось до 2 421.

К счастью, выписали по выздоровлению за это время 68 человек, в течение пандемии с болезнью успешно справились 25,7 тысяч зараженных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным Университета Джона Хопкинса, число заражений в мире неумолимо приближается к 25 миллионам человек. Россия находится на 12 месте среди стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 и смертей от него.

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