В августе стоимость «квадрата» в новостройках Петербурга достигла 130 тысяч рублей

По итогам последнего месяца лета стоимость недвижимость в петербургских новостройках выросла на 1,4% в сравнении с июлем.

Сейчас ценник на квадратный метр в «свежих» домах, в среднем, составляет 130 тысяч рублей, делится расчётами экспертов агентства ЦИАН издание «Коммерсантъ». В общей сложности, рост цен на рынке первичной недвижимости в российских городах в августе составил 3%. Наибольший рост заметен в Самаре, где новостройки подорожали на 7,7%.

Практически не отстают от Самары Уфа и Омск, где подорожание составило почти 5%. Специалисты считают, что осенью поток покупателей продолжит расти за счет рекордно сниженных ставок по вкладам и льготной ипотеке. Соответственно, это приведет к новой волне спроса на жилье и росту цен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2,5 года новостройки в городе на Неве стали дороже на 30%.