Все жилые дома Петербурга подготовили к зиме

Подготовка к зимнему периоду в Северной столице завершилась до 1 сентября.

В понедельник, 31 августа, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев отчитался о выполненных работах, призванных подготовить оборудование жилых домов к предстоящим холодам в зимний период.

В 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, губернатор города Александр Беглов распорядился завершить подготовительные работы к 1, а не к 15 сентября. Это связано с тем, что службы должны быть заранее подготовлены к более ранней подаче тепла в квартиры петербуржцев во избежание увеличение случаев простудных заболеваний. Согласно планам, к первому дню осени к эксплуатации в зимний период должен быть подготовлен 23661 дом (358 из них — общежития). Все работы в полном объеме завершены уже сейчас. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты в рамках соответствующих мероприятий провели испытания сетей, проверили работу водоотведения и отопления, а также изучили все оборудование в домах на наличие возможных дефектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к зиме готово почти 90% жилого фонда.