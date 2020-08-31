«Северная верфь» спустила на воду рыбный траулер «Капитан Соколов»: фоторепортаж

Закладка судна состоялась в конце 2018 года. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Закладка судна состоялась в конце 2018 года. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице спустили на воду головной траулер-процессор «Капитан Соколов».

Заказчиком судна выступила компания «Рыбпроминвест» группы «Норебо». Траулер станет одной из современнейших построек не только на территории России, но и в мире. Gazeta.SPb.ru показывает как прошел торжественный спуск.

В рамках проекта будут построены еще 9 подобных судов. Фото:Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В ходе деятельности, на судне будет производиться ловля рыбы в Северной Атлантике (трески, пикши и многих других) и последующая ее обработка. Благодаря оборудованной внутри траулера фабрике, местные работники смогут готовить различную рыбную продукцию, включая консервы из печени трески. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

На торжественном мероприятии соблюдались меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Само судно спроектировано особым образом — его капсулообразная форма и обтекаемый обводы позволят повысить мореходные качества и экономить энергию.

Передача судна заказчику ожидается осенью 2021 года.

Судно освятили на доброе будущее. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Дождь не помешал торжественному спуску на воду. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Общая производительность траулера – 150 тонн рыбы в сутки. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Официальные лица пообщались со строителями. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Недавно Северная верфь заключила с Группой НОРЕБО контракт на строительство четырех ярусоловов проекта 200101 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На судне будет установлено четыре траловые лебедки, обеспечивающих возможность одновременной постановки трёх тралов. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Северная верфь» объявила конкурс на реконструкцию предприятия.