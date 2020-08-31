В Петербурге объявили конкурсы на планировку участков кольцевой линии метро

В Петербурге объявили конкурсы на планировку участков кольцевой линии метро
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры намерен найти подрядные организации для разработки проектов планировки трех участков кольцевой линии метро.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что КРТИ объявил конкурсы, связанные с проектировкой территорий нескольких участков метрополитена. Выбранные организации должны будут разработать проекты планировки территорий будущей кольцевой линии. Известно, что на все работы правительство города готово потратить 80 миллионов рублей.

Первым участком будет являться территория, пролегающая от будущей станции «Площадь Калинина» до «Ладожской — 2». Контракт оценен в максимальную сумму в 39,8 миллионов рублей.

Работы по проектировке участка пролегающего от «Лесной-2» до «Площади Калинина» оценены в сумму 28,8 миллионов рублей.

За проект плана электродепо «Арсенальное» будущему подрядчику заплатят 10,9 миллионов рублей.

Согласно актуальной схеме развития петербургского метрополитена, данные участки будут введены в эксплуатацию не раньше 2030 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Харлашкин уходит с поста гендиректора «Метростроя».

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