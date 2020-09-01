Житель Ленобласти вынес технику из чужого дома и поджег его

В Бокситогорском районе Ленинградской области правоохранители поймали подозреваемого в краже и поджоге частного дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в понедельник, 31 августа, в деревне Большой Двор горели частный дом и сарай рядом с ним. Ранее предполагалось, что дом был вскрыт перед пожаром.

На место ЧП направились полиция и спасатели. Рядом с полыхающим домом они заметили пьяного 27-летнего мужчину, проживающего в Тихвине. В тот же день в полицию обратился владелец дачи в деревне и сообщил, что днем ранее кто-то обокрал его дом — были украдены мультиварка и бензиновый дом. После чего, по словам заявителя, дом подожгли.

С места происшествия правоохранители изъяли отпечатки пальцев, ту самую мультиварку и бутылку с алкоголем.

Открыто уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый сейчас в изоляторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обчистивший петербуржцев мужчина получил условный срок.