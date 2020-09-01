Жидкий бетон, вытекший из кузова КамАЗа, залил проезжую часть на ЗСД

Неисправный самосвал заливал дорогу на ЗСД жидким грузом, пока водитель не заметил неладное и не остановился.

Инцидент случился днем, во вторник, 1 сентября. Очевидцы заметили, что на съезде с ЗСД на проспект Стачек правую полосу заливает бетоном прямо из кузова КамАЗ. Соответствующее видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы». Известно, что спустя час движение на загрязненном участке было восстановлено, а последствие разлива практически устранены. Дорожная полиция по факту случившегося оформила протокол.

Отмечается, что в подобных случаях ЗСД выставляют гражданские иски. Также, фиксируются ущерб и расходы, которые связаны с работой уборочной техники, устраняющей последствия безответственного отношения людей к своему грузу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗСД станет частью Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.