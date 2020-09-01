Петербургским первоклассникам вручили комплекты книг

Юным петербуржцам, которые в 2020 году пошли в школу в первый раз, город подарил комплект книг «Моя первая библиотека».

Каждому первокласснику вручили по три книги. Речь идет о сборнике рассказов и стихов «Все для Победы», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, «Азбука безопасной и здоровой жизни» и сборник «Все самые великие сказки русских писателей». Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Во вторник, 1 сентября, в России отмечается День знаний. Петербургские школьники вновь отправились за парты после временного перехода на дистанционное образование. Благодаря возобновлению очного обучения, учащиеся первых классов пошли получать знания непосредственно в учебные заведения, несмотря на продолжающуюся эпидемию.

Отметим, что в 2020 году школы приняли 62 тысячи первоклассников. Акция, в рамках которой учащиеся получают книги, проводится уже на протяжении 10 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга.