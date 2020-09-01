На Науки из-за ДТП «встали» трамваи

На Науки из-за ДТП &#171;встали&#187; трамваи
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

На проспекте Науки сегодня вечером, 1 сентября, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». У дома 30 корпус 1 столкнулись автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» и «Жигули» – они преградили путь трамваям, которые следуют в сторону «Ручьев». В результате общественный транспорт «встал».

Непонятно, есть ли пострадавшие и кто виноват в инциденте. Участники аварии ожидают сотрудников спецслужб, чтобы разобраться в случившемся.

«Все как всегда»,

— возмущается один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе после аварии госпитализировали пенсионера. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

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