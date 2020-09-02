По Петербургу растянулись шестибалльные пробки

Петербуржцам, которые в среду, 2 сентября, должны ехать утром на работу, не получится избежать пробок. Заторы в городе выросли уже до шести баллов.

Так дорожную ситуацию оценивает «Яндекс». Традиционно, «покраснел» центр Северной столицы. Автомобили стоят на Невском проспекте, набережных. В пробке остановились Витебский и Московский проспекты.

Непростая ситуация и на проспекте Славы на участке от улицы Типанова до Бухарестской улицы.

Стоит также участок ЗСД в районе Кубинской улицы.

По внутреннему кольцу КАД пробки растянулись от Кудрово до Обухово, а также от Шушар до Пулковского шоссе.

Ситуацию осложняют несколько утренних ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на проспекте Науки из-за аварии остановились трамваи.