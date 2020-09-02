Суд зарегистрировал уголовные дела обманувших экс-ректора Аграрного университета

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении двух обвиняемый в мошенничестве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Обвиняемыми по делу проходят член Президиума и Сопредседатель международной общественной организации «Общественные палаты союзного государства» Татьяна Глазунова и членом Президиума и Руководителем Аппарата МОО «Общественной палаты союзного государства» Александр Ольшевский.

Обвинение полагает, что Глазунова, находясь в помещениях гостиницы «Золотое кольцо» и «Президент — Отеля» и других местах сговорилась в Ольшевским на совершение хищения имущества экс-ректора Аграрного университета Ефимова.

Глазунова и Ольшевский уверили Ефимова в том, что они могут сохранить статус ректора как свидетеля по делу о растрате средств, выделенных СПбГАУ в качестве гранта. За это они потребовали от Ефимова более 15,5 млн рублей, из которых 8,7 млн рублей передадут правоохранителям.

Таким образом Глазунова и Ольшевский завладели денежными средствами Ефимова на общую сумму почти 7 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил под домашний арест петербуржца, обвиняемого в обмане экс-ректора Аграрного университета.