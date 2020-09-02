Уничтожение песчаной дюны на Ласковом пляже разгневало петербуржцев

Уничтожение песчаной дюны на Ласковом пляже разгневало петербуржцев
На Ласковом пляже уничтожили дюну. Фото: vk.com/sestroretskactive

На пляже Ласковый в поселке Солнечное, что в Курортном районе Петербурга, знаменитую дюну сравняли с землей. Петербуржцы называют это варварством.

Об этом петербуржцы рассказали в группе «Сестрорецкий актив» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи пишут что на Ласковом пляже, на котором бывал французский генерал Шарль де Голль, уничтожили историческую дюну. Сейчас там идет стройка, против которой выступали местные жители.

На снимках, которые опубликовали пользователи, можно заметить следы от трактора на месте бывшей дюны.

Местные жители назвали это «варварством» и напомнили, что пляж находится в зоне охраняемого ландшафта. Одна их подписчиц назвала это преступлением и заявила, что такие объекты нужно сохранять, а не разрушать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожают «Двор Нельсона» на Петроградской стороне.

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