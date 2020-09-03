Анна Нетребко выступит в Мариинском театре в свой день рождения

Оперная звезда и народная артистка России Анна Нетребко отпразднует свой день рождения вместе с петербуржцами на исторической сцене Мариинского театра.

Известно, что Нетребко исполнит партию Татьяны в опере «Евгений Онегин», которая состоится 18 сентября. Информация об этом появилась в официальной группе Мариинского театра в социальной сети «Вконтакте».

В настоящий момент продажа билетов еще не началась. Ее анонсируют позднее. Неизвестно пока и имя исполнительницы роли Татьяны.

Отметим, что текущий театральный сезон 2019/20 в учреждении культуры завершается 6 сентября. Новый сезон уже 7 сентября откроет премьера оперы «Снегурочка» постановки Анны Матисон.

Историческая сцена Мариинского театра заработала еще 1 августа. Двери для посетителей открылись по окончанию продолжительного перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией и введенными в городе ограничениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр перенес несколько представлений из-за вспышки коронавируса.