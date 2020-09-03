На Невском проспекте заработала обновленная «интеллектуальная остановка»

Ранее на Гостином дворе уже устанавливали "умную" остановку. Фото: http://gorinnovation.ru/

Ранее на Гостином дворе уже устанавливали "умную" остановку. Фото: http://gorinnovation.ru/

Остановка общественного транспорта с медиапанелью появилась у Гостиного двора.

Петербург постепенно переходит на новую транспортную модель обслуживания. Помимо фискальных чеков, дублирующих традиционные билетики в автобусах, в городе появятся новые остановочные павильоны. Всего планируется установить 4000 остановок нового типа.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что новый «интеллектуальный» павильон заработал на Невском проспекте. Благодаря установленной медиапанели пассажиры смогут оперативно узнавать о движении транспорта, маршрутах и времени ожидания. Также, доступен будет и прогноз погоды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Помимо основного источника питания, павильон снабдили и резервным. В случае необходимости работа остановки будет обеспечиваться с помощью солнечных батарей. Установлено и видеонаблюдение — камеры подключены к системе «Безопасный город».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских автобусах пассажирам вместе с билетами начнут выдавать чеки.