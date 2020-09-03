Раскаяние в стихах и сборы в тюрьму: как прошло заседание по делу Ефремова 3 сентября

В Пресненском суде в четверг, 3 сентября, прошло заседание по делу артиста Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в Москве. Кульминацией заседания оказалось раскаяние актера в стихах. Сам он, по словам адвоката, уже собрал вещи в тюрьму.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошло в июне на Садовом кольце. Его машина выехала на «встречку» и влетела в фургон Lada. За рулем отечественного авто находился курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице.

Очевидцы сразу заявили, что Ефремов находился за рулем машины и был пьян. Экспертиза также нашла в его крови следы наркотиков. Ефремов через несколько дней обратился к семье погибшего с извинениями и предложил помощь. Родные Захарова актера отвергли.

В четверг, 3 сентября, актер признал вину. Прокурор при этом требует 11 лет колонии общего режима с ограничением свободы еще на три года. Защита хочет «справедливого приговора», но без лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер потерял надежду на проведение биологической экспертизы (по одной из версий утверждалось, что Ефремов не сидел за рулем авто), а потому решил признать вину.

Кульминацией судебного заседания в четверг стало последнее слово Ефремова. Его он решил произнести в стихах, которые посвятил погибшему Сергею Захарову.

«Наше знакомство стало ужасным, / Я был в состоянии алкогольной комы, / А ты погиб совершенно напрасно», — написал Ефремов.

Актер также пообещал молиться за погибшего. В стихотворении себя Ефремов называет «омерзительным, пьяным и ужасным нечеловеком».

Отметим, что приговор Ефремова суд планирует огласить 8 сентября. Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, по его мнению, Ефремову дадут пять лет колонии за смертельное ДТП.

Пока Ефремов, заявил адвокат, собирает вещи в тюрьму. Пашаев также добавил, что артист готов к лишению свободы, поскольку его с самого начала предупреждали о таком возможном развитии событий.