Дворцовый мост «запоет» под музыку из фильма «Человек-амфибия»

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Дворцовый мост. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге проведут акцию «Поющие мосты» , приуроченную к 90-летию со дня рождения петербургского композитора Андрея Петрова.

Как сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ, в ночь на 5 сентября в 01.10 Дворцовый мост «запоет» под музыкальные произведения композитора, которые звучали в фильмах «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и других.

Эта акция является уникальной филармонией под открытым небом. Мероприятие призвано познакомить жителей и гостей Северной столицы с музыкой русских и советских композиторов, чье творчество связано с городом.

Уникальную система распределения звука разработали и смонтировали два года назад. Она выглядит как миниатюрные колонки, подвешенные на световых опорах вдоль набережных по обеим сторонам Невы, а также в арках Дворцового моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Сергей Мурзин развел Дворцовый мост в День российского кино.

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