Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженные атаки в школах и общественных местах

О задержанных ничего неизвестно, как и об их мотивах. Фото: Baltphoto

О задержанных ничего неизвестно, как и об их мотивах. Фото: Baltphoto

Федеральная служба безопасности России задержала 13 человек, которые готовили массовые вооруженные атаки в школах и местах скопления людей.

Одно из нападений должно было состояться на школьной линейке 1 сентября. Сотрудники ФСБ не сообщают подробностей о мотивах, возрасте и личностях задержанных. Известно, что террористические действия планировались в нескольких регионах страны. 11 из 13 задержанных состояли в закрытом сообществе в одной из соцсетей, передают в пресс-службе ведомства. В телефонах и компьютерах преступников также нашли информацию, подтверждающую их намерения.

В частности, сотрудники службы безопасности обнаружили инструкции по изготовлению взрывчатки, несколько самодельных взрывных устройств, различное оружие в большом количестве и схемы атак. Отметим, что за 2020 год ФСБ предотвратили уже несколько вооруженных атак на школы и вузы, при этом все потенциальные преступники были младше 20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце июля ФСБ предотвратила теракт в публичном месте в Москве.