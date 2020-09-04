Столкнувшиеся легковушки собрали пробку на Институтском

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в пятницу, 4 сентября, на перекрестке Институтского и 2-го Муринского проспектов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«От площади Мужества очень плотно», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у обеих машин сильно повреждена передняя часть. Кто из двух водителей виноват в сложившейся ситуации и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка сбила мотоциклиста на съезде с Володарского моста. Информация о его состоянии не приводится.