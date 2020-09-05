В Петербурге прошло награждение победителей конкурса «Золотое перо»

Организаторы называют этот конкурс "олимпийскими играми, на время которых способны утихнуть любые творческие споры и политические разногласия". Фото: pixabay.com

Организаторы называют этот конкурс "олимпийскими играми, на время которых способны утихнуть любые творческие споры и политические разногласия". Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения профессионального конкурса журналистов Северной столицы и Ленобласти «Золотое перо».

Предполагалось, что итоги конкурса буду подведены еще весной текущего года, однако, как и практически на все события в стране и мире, на мероприятие повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции, и его пришлось отложить на полгода. В этом году, кроме прочего, конкурс отмечает 25-летнюю годовщину.

Эпидемиологическая обстановка все равно диктовала свои правила: на церемонии не было музыкальных номеров и театральных представлений. Однако сохранилась минута молчания, который журналисты почтили ушедших из жизни в этом году коллег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективы 17 культурных учреждений Санкт-Петербурга наградят премиями Правительства Северной столицы.