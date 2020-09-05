В музее Смольного расширили экспозицию о блокаде Ленинграда

В музее Смольного расширили экспозицию о блокаде Ленинграда
Первоначально экспозиция занимала 120 квадратных метров и включала вводный зал, потерну — подземный коридор, пункт охраны, комнату связиста, реконструкцию рабочего кабинета А. А. Жданова. В нем также установлены восковые фигуры самого Жданова, а также генералов Жукова и Говорова. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с создателями обновленной экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда, в музее Смольного.

Об этом в субботу, 5 сентября, информируют в пресс-службе администрации Северной столицы. Градоначальник подчеркнул, что ознакомиться с этой экспозицией блокадного штаба в Смольном стоит каждому жителю Петербурга или гостю города.

Проект открывался поэтапно: к 75-летию сняти блокады заработала первая часть экспозиции, получившая название «Бункер Жданова». Затем, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне выставку расширили, теперь она называется «Штаб обороны Ленинграда». Ожидает запуска третья очередь экспозиции. Беглов также обсудил с авторами экспозиции возможность организации как можно большего числа экскурсий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице наградили победителей ежегодного конкурса журналистов «Золотое перо».

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