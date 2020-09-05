В музее Смольного расширили экспозицию о блокаде Ленинграда

Первоначально экспозиция занимала 120 квадратных метров и включала вводный зал, потерну — подземный коридор, пункт охраны, комнату связиста, реконструкцию рабочего кабинета А. А. Жданова. В нем также установлены восковые фигуры самого Жданова, а также генералов Жукова и Говорова. Фото: gov.spb.ru