В музее Смольного расширили экспозицию о блокаде Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с создателями обновленной экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда, в музее Смольного.
Об этом в субботу, 5 сентября, информируют в пресс-службе администрации Северной столицы. Градоначальник подчеркнул, что ознакомиться с этой экспозицией блокадного штаба в Смольном стоит каждому жителю Петербурга или гостю города.
Проект открывался поэтапно: к 75-летию сняти блокады заработала первая часть экспозиции, получившая название «Бункер Жданова». Затем, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне выставку расширили, теперь она называется «Штаб обороны Ленинграда». Ожидает запуска третья очередь экспозиции. Беглов также обсудил с авторами экспозиции возможность организации как можно большего числа экскурсий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице наградили победителей ежегодного конкурса журналистов «Золотое перо».