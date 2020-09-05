В воскресенье в Петербурге пройдут дожди

Доведется ли в этом году петербуржцам насладиться бабьим летом? Фото: Baltphoto

Доведется ли в этом году петербуржцам насладиться бабьим летом? Фото: Baltphoto

В воскресенье, 6 сентября, в Северной столице погода немного испортится. Сейчас картина за окном балансирует на грани лета и осени, но потепления пока не предвидится.

Грядущей ночью жителям Санкт-Петербурга стоит приготовится к небольшому дождю. Температура воздуха опустится до +14 градусов, в течение ночи установится облачная погода. Днем воздух прогреется до +19 градусов, на небе возможны прояснения, хотя вероятность осадков синоптики по-прежнему не исключают.

Ветер, к счастью, остается теплым, южным и юго-западным и будет со скоростью всего 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня будет незначительно повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделю назад на Ленинградскую область опустились первые заморозки. Температура ночью опустилась до -1 градуса.