В Петербурге проезд на метро может снова подорожать

В Петербурге проезд на метро может снова подорожать
Проезд может подорожать примерно на 8%. Фото: Baltphoto

Стоимость жетона может увеличиться до 62 рублей.

В ГУП «Петербургский метрополитен» рассматривают возможность увеличения стоимости проездка в метро уже в 2021 году. Разовая поездка может подорожать до 61 рублей. Также может подорожать поездка на наземном транспорте – до 55 рублей. Об этом сообщает АБН. Отмечается, что транспортные компании города подали заявки на достижение валовой выручки за следующий год. Чтобы добиться необходимых цифр, могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Таким образом, цены могут вырасти примерно на 8%. Пока что эту информацию официально не подтверждали.

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