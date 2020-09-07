В ООН рассказали, кто должен отвечать за водоснабжение Крыма

В ООН рассказали, кто должен отвечать за водоснабжение Крыма
Крым. 1Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ООН высказались о том, кто должен нести ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой. В организации считают, что отвечать за это должна не только Россия, но и Украина.

Об этом РИА Новости заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Отметим, ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказывала о том, что ООН заинтересовалось дополнительной информацией о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

По словам представителя организации, в ООН право на чистую питьевую воду организация признает как одно из прав человека, которые необходимы для полноценной жизни.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После того, как Крым воссоединился с Россией, в одностороннем порядке подача воды была прекращена.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российские сенаторы прокомментировали слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма.

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