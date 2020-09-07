Загоревшийся в подвале мусор разбудил жителей дома на Автовской

На Автовской произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по СПб

На Автовской произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по СПб

Рабочая неделя не лучшим образом начнется для жителей Автовской улицы в Кировском районе. Выспаться им не удалось — в подвале одного из домов произошел ночной пожар.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что ведомство данные о пожаре получило около 1:28 ночи. На место отправили десять пожарных.

Оказалось, что в подвале дома загорелся мусор. Огонь охватил шесть квадратных метров.

Пожар смогли потушить за час.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford.