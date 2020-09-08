На Гражданском иномарка врезалась в автобус

На Гражданском иномарка врезалась в автобус
Иномарка по непонятной причине въехала в автобус. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока что информация о пострадавших не поступала.

В Калининском районе на Гражданском проспекте этой ночью, 8 сентября, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от дома номер 15 – «Мерседес» по непонятной причине выехал на встречную полосу и врезался в экскурсионный автобус. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а машины не выглядят помято.

Иномарка не мешает проезду других автомобилей. Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти авто вылетело в кювет, водитель погиб на месте. Водитель скончался на месте от серьезности полученных травм, а пассажирка дождалась врачей. Ее состояние оценили как средней тяжести.

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