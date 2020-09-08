На Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор

В Московском районе Петербурга иномарка влетела в светофор. Передняя часть машины превратилась в груду металла.
Авария случилась в ночь на вторник, 8 сентября, на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что легковушка марки Mazda остановилась о светофор. По словам очевидцев, водитель «играл в гонки» с мотоциклом. Машина получила значительные повреждения.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте иномарка врезалась в автобус. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а машины не выглядят помято.