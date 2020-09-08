На Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор

На Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор
Иномарка протаранила столб. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга иномарка влетела в светофор. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Авария случилась в ночь на вторник, 8 сентября, на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка марки Mazda остановилась о светофор. По словам очевидцев, водитель «играл в гонки» с мотоциклом. Машина получила значительные повреждения.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте иномарка врезалась в автобус. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а машины не выглядят помято.

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На Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор
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