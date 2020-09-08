В Шушарах нашли снаряд времен ВОВ

В Шушарах нашли снаряд времен ВОВ
Боеприпас уже ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС РФ

На Петербургском шоссе в поселке Шушары нашли боеприпас времен войны. Силами ЗапВО он был вывезен на полигон для ликвидации.

На опасную находку наткнулись в понедельник, 7 сентября. Взрывоопасный предмет нашли у дома №64 на Петербургском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, вечером того же дня взрывоопасный предмет силами Западного Военного Округа был вывезен на полигон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти многодетные семьи получили землю со снарядами. В ближайшее время их вывезут с участков и ликвидируют на полигоне.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб происшествия


 

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