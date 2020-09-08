В Петербурге вспоминают жертв блокады 

В Петербурге вспоминают жертв блокады 
На Пискаревском кладбище ежегодно проводятся мемориальные церемонии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге во вторник, 8 сентября, отдают дань памяти жертвам блокады Ленинграда.

Именно 8 сентября 79 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо.

«Во многих петербургских семьях есть родные, кто навсегда остался в блокадном Ленинграде. Их имена мы видим в шествии «Бессмертного полка»», — отметили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

По их словам, оборона Ленинграда оказалась уроком мужества для всего мира.

К жителям Ленинградской области также обратилось и правительство региона. Там отметили, что дух защитников Ленинграда не смогли сломить ни голод, ни налеты.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в музее Смольного расширили экспозицию о блокаде Ленинграда. Отметим, что проект открывался поэтапно: к 75-летию снятия блокады заработала первая часть экспозиции, получившая название «Бункер Жданова. Затем выставку расширили, она получила название «Штаб обороны Ленинграда». Теперь запуска ждет третья очередь экспозиции.

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