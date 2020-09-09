Авиакомпании возобновили сообщение между Египтом и Россией

Россия запускает рейсы в Египет. Сейчас российские путешественники могут улететь только в Каир.

На данный момент об возобновлении рейсов из российских авиакомпаний сообщил лишь «Аэрофлот». Начиная со среды, 9 сентября, авиаперевозчик запускает рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Каир. Россияне смогут улететь в египетскую столицу по понедельникам, средам и субботам, в вернуться из Каира в Москву можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиарейсы между Каиром и Москвой также начнет выполнять египетский авиаперевозчик EgyptAir. Компания запустит первые самолеты по этому маршруту с 17 сентября.

Напомним, из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение. Исключением стали такие рейсы, как почтовые, вывозные грузовые и другие.

Возобновление авиасообщение с другими странами в России началось с 1 августа. Первыми странами, куда россияне могли отправиться на самолетах, стали Турция, Великобритания и Танзания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновляет полеты в Египет, Мальдивы и ОАЭ.