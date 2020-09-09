В Ленобласти за ночь сгорели два частных дома

Не уточняется, есть ли пострадавшие, а вот здания нуждаются в восстановлении.

В Ленинградской области минувшей ночью горели сразу два дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Один из пожаров случился в деревне Косые Харчевни. Там в половину третьего полыхал нежилой дом на площади 80 квадратных метров. С возгоранием удалось справиться примерно за час.

Второй пожар произошел в Волхове в половину пятого утра. На место прибыли восемь спасателей и две машины спецтехники. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Примерно за 40 минут дом потушили.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Бестужевской улице дотла сгорела Mazda. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:06. На место были направлены десять человек.