Убийство, изнасилование и разбой: в суд передадут дела о нападении на женщин в Петербурге

Двух мужчин подозревают в серии разбойных нападениях на женщин. Фото: pixabay.com

Двух мужчин подозревают в серии разбойных нападениях на женщин. Фото: pixabay.com

В Петербурге в суд передают уголовные дела о нападении на женщин. Среди статей – кража, убийство, разбой, изнасилование и другие эпизоды.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. По версии следствия, летом прошлого года один из фигурантов убил свою знакомую. Подельник помог ему скрыть следы – труп в чемодане закопали в Приморском районе Петербурга.

После этого злоумышленники обчистили квартиру убитой.

Кроме того, с августа по сентябрь, подсудимые совершили несколько разбойных нападений на девушек, над двумя надругались, а одну изнасиловали.

Уголовное дело по существу рассмотрит Калининский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и разбой в 2007-м году.