Жители «Триумф парка», оставшиеся без парковки, решили драться со строителями

Жители &#171;Триумф парка&#187;, оставшиеся без парковки, решили драться со строителями
Жители вышли к строителям. Фото: vk.com/srednerogatka

Жители Петербурга, которые недавно стали собственниками квартир в новостройке, подрались со строителями. Выяснилось, что на том месте, где компания пообещала стоянку, появится новое строительство.

Об этом жители ЖК «Триумф Парк» рассказали в социальных сетях. Они жалуются, что застройщик незаконно забирает у них места для машин, чтобы возвести там еще одну многоэтажку. В итоге между горожанами и рабочими произошла стычка. Потребовалось вмешательство правоохранителей.

Пользователи отметили в группе «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» соцсети «ВКонтакте», что по всем документам и даже рекламным буклетам им полагалась парковка на 500 машин. Они также отметили, что жильцы дома намерены судиться с застройщиком.

«Заседание назначено на 15 сентября», — написали в сообществе.

В настоящее время доступ местных жителей к парковке ограничен. На месте появляются бетонные стены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки.

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