В Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки

В Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки
Парковка в Петербурге. Фото: Городской центр управления парковками

В Петербурге опять заработали дистанционные сервисы по оплате парковки.

К вечеру воскресенья в Петербурге возобновили работу дистанционные сервисы по оплате парковки автотранспорта.

«Работа дистанционных сервисов оплаты парковки посредством отправки смс-сообщений, через личный кабинет в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» и на сайте parking.spb.ru восстановлена», — говроится в сообщении Городского центра управления парковками. В сообщении также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Северной столице перестали работать дистанционные сервисы по оплате парковки. Это произошло из-за регламентных работ по оптимизации информационной системы «Единое городское парковочное пространство». Водителям рекомендовали оплачивать парковку исключительно через паркоматы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб оплата парковка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Не смогли»: Семак рассказал, почему игра с ...
Из-за обрушения шахты в Индонезии погибли три человека
На Украине заявили об угрозе катастрофы хуже Чернобыля
На Октябрьской набережной столкнулись пять машин
Петербуржцы выложили фотографии ям на Русановской улице
В Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки
В комздраве объяснили, почему в Петербурге опять растет заболеваемость Covid-19
0:0. «Зенит» не нанёс ни одного удара в ворота «Локомотива»