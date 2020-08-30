В Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки

В Петербурге опять заработали дистанционные сервисы по оплате парковки.

К вечеру воскресенья в Петербурге возобновили работу дистанционные сервисы по оплате парковки автотранспорта.

«Работа дистанционных сервисов оплаты парковки посредством отправки смс-сообщений, через личный кабинет в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» и на сайте parking.spb.ru восстановлена», — говроится в сообщении Городского центра управления парковками. В сообщении также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Северной столице перестали работать дистанционные сервисы по оплате парковки. Это произошло из-за регламентных работ по оптимизации информационной системы «Единое городское парковочное пространство». Водителям рекомендовали оплачивать парковку исключительно через паркоматы.