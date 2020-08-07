В Петербурге подняли актуальные вопросы зоны платной парковки

Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств в зоне платной парковки. Фото: Pixabay

Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств в зоне платной парковки. Фото: Pixabay

Основная цель создания платной парковки в центре Северной столицы — упорядочить хаотичную остановку транспорта на длительное время, а также оптимизировать потоки машин. Такое заявление сделал председатель КРТИ Андрей Левакин.

Об этом стало известно в пятницу, 7 августа. В ходе пресс-конференции Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, Левакин рассказал, что доход от пользования платными парковками в период сложной эпидемиологической ситуации снизился на 47 процентов. И добавил, что сейчас ситуация с их использованием начинает исправляться.

Директор Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков в ходе беседы рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность ввода дополнительных способов оплаты автомобильных мест, чтобы сделать эту процедуру еще более удобной для водителей.

Как рассказал директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян, благодаря нововведению пропускная способность улиц стала выше, чем в среднем по городу. Поэтому эффект от нововведения является неоспоримым.

Кроме того, автомобилисты могут обжаловать штраф в случае, если они не согласны с вынесенным постановлением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зону платной парковки обозначили синей разметкой. Водителям станет легче сориентироваться на дороге.