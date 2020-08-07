В Петербурге зону платной парковки обозначили синей разметкой

В центре Северной столицы появится дорожная разметка синего цвета. Она будет указывать зону платной парковки.

Об этом стало известно в пятницу, седьмого августа. Новый ГОСТ вступил в силу с апреля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, платные парковки размещены на 27 улицах города: Восстания, Кирочной, Короленко, Чехова, Моховой, Пестеля, Белинского, Артиллерийской, Рылеева, Радищева, Некрасова, Жуковского, а также на Лиговском и Литейном проспектах, в Саперном, Басковом, Виленском, Озерном, Митавском, Ковенском, Солдатском, Гродненском, Манежном и Ульяны Громовой переулках. Помимо этого платная парковка есть на набережной реки Фонтанки.

За неоплаченную стоянку в таких местах водителям грозит штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД пояснили правила замены автомобильных номеров после введения нового стандарта. Водители могут не производить замену номеров своего транспортного средства, если у них нет в этом нужды. Но, в случае владения японской или американской иномаркой, квадратный знак нового национального стандарта будет весьма кстати.