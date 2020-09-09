Петербуржец не получил пособие на 3-летнего сына, вмешалась прокуратура

Мужчина не получал выплаты на ребенка. Фото: pixabay

Мужчина не получал выплаты на ребенка. Фото: pixabay

Прокуратура Курортного района Петербурга потребовала соблюдения прав ребенка. Проверка была организована на основании обращения отца малолетнего мальчика.

Об этом стало известно в среду, 9 сентября. По данным следствия, управление Пенсионного фонда Российской Федерации в указанном районе отказало в выплате пособия на 3-летнего ребенка.

Как сообщили в прокуратуре города, по фактам выявленных нарушений было внесено представление руководителю УПФР Курортного района.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, а также фактической выплаты пособия на ребенка контролируются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воспитательница детсада, у которой на прогулке погиб ребенок, предстанет перед судом. Женщина не уследила за четырехлетней девочкой.